15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Краснодара» Мукаилов: пока удаётся забивать только «Динамо». Любимая команда

Воспитанник «Краснодара» Мукаилов: пока удаётся забивать только «Динамо». Любимая команда
Комментарии

Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», высказался о своих голах в ворота московского «Динамо».

— Что тебе сделало московское «Динамо»? Почему ты им постоянно забиваешь?
— Честно, не знаю (улыбается). Хорошая команда, но пока только им удалось забить. Любимая моя (смеётся).

— Мусаев не очень хотел комментировать твою игру после матча: «Чтобы не зазнался». Тебе это свойственно?
— Да нет, у меня другой характер. Даже если бы что-то сказали про меня, я бы так же продолжал работать, тренироваться, — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме