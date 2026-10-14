Воспитанник «Краснодара» Мукаилов: пока удаётся забивать только «Динамо». Любимая команда

Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», высказался о своих голах в ворота московского «Динамо».

— Что тебе сделало московское «Динамо»? Почему ты им постоянно забиваешь?

— Честно, не знаю (улыбается). Хорошая команда, но пока только им удалось забить. Любимая моя (смеётся).

— Мусаев не очень хотел комментировать твою игру после матча: «Чтобы не зазнался». Тебе это свойственно?

— Да нет, у меня другой характер. Даже если бы что-то сказали про меня, я бы так же продолжал работать, тренироваться, — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.