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Леонид Слуцкий назвал футболиста, который прекрасно готовит

Леонид Слуцкий назвал футболиста, который прекрасно готовит
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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий ответил на вопрос, какой из знакомых ему футболистов отлично готовит. Так, Слуцкий выбрал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, с которым он работал и в армейском клубе, и в национальной команде.

— Леонид Викторович, а вы знали кого-нибудь, кто бы прямо круто готовил? Из футболистов.
— Игорь [Акинфеев] хорошо готовит. И любит [делать это], — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Акинфееву 40 лет. Всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе ЦСКА. С красно-синими Игорь становился чемпионом России, обладателем Кубка страны и выигрыв