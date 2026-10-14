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Казбек Мукаилов: футбол в Дагестане скоро догонит единоборства — будет 50 на 50

Казбек Мукаилов: футбол в Дагестане скоро догонит единоборства — будет 50 на 50
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Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», оценил популярность футбола в Дагестане. Форвард считает, что футбол уже практически сравнялся по популярности с единоборствами. Поспособствовал этому выход махачкалинского «Динамо» в Альфа-Банк РПЛ.

«Сейчас футбол в Дагестане начал сильно развиваться, учитывая выступление «Динамо» в РПЛ. Когда я приезжаю в Махачкалу, вижу, что, например, в школу Маркарова всё больше и больше ходят. Футбол уже скоро догонит единоборства, будет 50 на 50», — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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