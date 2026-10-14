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Коваленко назвал фейком информацию, что он собирается получить армянское гражданство

Коваленко назвал фейком информацию, что он собирается получить армянское гражданство
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Полузащитник «Локомотива» Александр Коваленко назвал фейком информацию, что он собирается получить гражданство Армении. Ранее об этом сообщало издание «РБ Спорт».

— В апреле этого года появилась информация, что ты собираешься получить армянское спортивное гражданство.
— Нет, это фейк. Я этим не занимаюсь, — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне 23-летний Коваленко провёл 10 матчей за «Локомотив» в рамках Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России по футболу, не отметившись результативными действиями. Ранее хавбек выступал за «Крылья Советов», «