Видеообзор матча Лиги чемпионов «Лейпциг» — ПСВ

Во вторник, 13 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между немецким «РБ Лейпциг» и нидерландским ПСВ из Эйндховена. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Игру обслуживала шотландская судейская бригада во главе с арбитром Ником Уолшем.

Видеообзор матча:

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