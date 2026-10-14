«Милан» продлил контракт с защитником Страхиней Павловичем

Футбольный клуб «Милан» на официальном сайте объявил о продлении контракта с сербским защитником Страхиней Павловичем.

Срок действия трудового договора серба с «россонери» рассчитан до лета 2031 года и предполагает опцию пролонгации.

Страхиня Павлович является воспитанником сербского футбола, на взрослом уровне он ранее выступал за «Партизан», «Монако», «Серкль Брюгге», «Базель» и «Ред Булл Зальцбург». За миланцев футболист выступает с июля 2024 года. К этому моменту он провёл за «россонери» 80 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость серба составляет € 40 млн.