15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» продлил контракт с защитником Страхиней Павловичем

«Милан» продлил контракт с защитником Страхиней Павловичем
Комментарии

Футбольный клуб «Милан» на официальном сайте объявил о продлении контракта с сербским защитником Страхиней Павловичем.

Срок действия трудового договора серба с «россонери» рассчитан до лета 2031 года и предполагает опцию пролонгации.

Страхиня Павлович является воспитанником сербского футбола, на взрослом уровне он ранее выступал за «Партизан», «Монако», «Серкль Брюгге», «Базель» и «Ред Булл Зальцбург». За миланцев футболист выступает с июля 2024 года. К этому моменту он провёл за «россонери» 80 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость серба составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Эндрик гото