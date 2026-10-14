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«Спартак» — в топе худших клубов мира по разнице потраченной и вырученной суммы за игроков

«Спартак» — в топе худших клубов мира по разнице потраченной и вырученной суммы за игроков
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Московский «Спартак» потерял € 89 млн на перепродаже или уменьшении рыночной трансферной стоимости игроков, купленных за последние пять лет. Это седьмой результат в топ-10 клубов мира по худшему показателю суммы потерь средств по этим показателям. Об этом сообщает CIES Football Obs в соцсети Х.

В общую сумму клубов включены:

  • Разница между суммой, потраченной на покупку игрока за последние пять лет и полученной за его продажу.
  • Разница между суммой, потраченной на игрока, остающегося в команде, и его текущей рыночной стоимостью.

Топ-10