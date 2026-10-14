«Теперь он меня знает?» Ямаль ответил на дерзкие слова игрока «Галатасарая» Лемина

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на высказывание полузащитник «Галатасарая» Марио Лемина, которое он сделал перед матчем Лиги чемпионов между командами. Футболист турецкого клуба в дерзком стиле шутил, что он не знает, кто такой Ямаль. Во время игры Лемина даже пытался вывести испанца на эмоцию, но тот не поддался.

В среду Ямаль на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с наградой лучшему футболисту матча «Галатасарай» — «Барселона», который завершился победой каталонского клуба со счётом 4:1.

«Теперь он меня знает?» — написал Ямаль в посте. Спустя некоторое время Марио также