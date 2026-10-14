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«Теперь он меня знает?» Ямаль ответил на дерзкие слова игрока «Галатасарая» Лемина

«Теперь он меня знает?» Ямаль ответил на дерзкие слова игрока «Галатасарая» Лемина
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на высказывание полузащитник «Галатасарая» Марио Лемина, которое он сделал перед матчем Лиги чемпионов между командами. Футболист турецкого клуба в дерзком стиле шутил, что он не знает, кто такой Ямаль. Во время игры Лемина даже пытался вывести испанца на эмоцию, но тот не поддался.

В среду Ямаль на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с наградой лучшему футболисту матча «Галатасарай» — «Барселона», который завершился победой каталонского клуба со счётом 4:1.

«Теперь он меня знает?» — написал Ямаль в посте. Спустя некоторое время Марио также