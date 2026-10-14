Моуринью сделал ставку на доверительные отношения с Винисиусом — Морено

Испанский журналист Абрахам Ромеро рассказал о психологическом подходе главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью к работе с бразильским вингером команды Винисиусом Жуниором.

«Когда отношения Хаби Алонсо и Винисиуса в своё время испортились, многие ошибочно считали, что наставник должен был во всём слепо потакать игроку. Но дело было совсем не в этом.

Речь шла о самом важном футболисте в раздевалке, который эмоционально вёл за собой всю команду. Это ключевой фактор, и Жозе Моуринью — как ранее Карло Анчелотти и Альваро Арбелоа — сознательно сделал ставку на тёплые и доверительные отношения с бразильцем, чтобы выжать абсолютный максимум как из самого Винисиуса, та