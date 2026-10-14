«Это разноплановые футболисты». Вратарь «Крыльев Советов» сравнил Дзюбу и Вагнера Лава

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков сравнил нападающего Артёма Дзюбу с бывшим форвардом ЦСКА Вагнером Лавом.

— Вагнер Лав или Дзюба?

— Наверное, поддержу отечественного футболиста. Очень сложно их сравнивать, они настолько разные. Мы заканчивали [прошлый] сезон игрой с «Акроном» в дерби. Я спросил у Артёма: «Заканчивать не собираешься?» Говорит: «Не‑не‑не! Заканчивать точно не собираюсь, но, наверное, уже не здесь».

Они очень разноплановые. Вагнер — это скорость, киллер. А Артём настолько разносторонний футболист, второй «этаж», л