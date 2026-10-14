15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это разноплановые футболисты». Вратарь «Крыльев Советов» сравнил Дзюбу и Вагнера Лава

«Это разноплановые футболисты». Вратарь «Крыльев Советов» сравнил Дзюбу и Вагнера Лава
Комментарии

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков сравнил нападающего Артёма Дзюбу с бывшим форвардом ЦСКА Вагнером Лавом.

— Вагнер Лав или Дзюба?
— Наверное, поддержу отечественного футболиста. Очень сложно их сравнивать, они настолько разные. Мы заканчивали [прошлый] сезон игрой с «Акроном» в дерби. Я спросил у Артёма: «Заканчивать не собираешься?» Говорит: «Не‑не‑не! Заканчивать точно не собираюсь, но, наверное, уже не здесь».

Они очень разноплановые. Вагнер — это скорость, киллер. А Артём настолько разносторонний футболист, второй «этаж», л