Лисандро Мартинес будет оштрафован за свои слова в адрес руководства «МЮ» — The Athletic

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес будет наказан за своё эмоциональное заявление, в котором раскритиковал руководителей клуба. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на анонимные источники в «МЮ».

По их информации, штраф для футболиста неизбежен, при этом Лисандро также могут не допустить к следующему матчу «Манчестер Юнайтед» с «Лидсом». Команды сыграют на стадионе «Элланд Роуд» в воскресенье, 18 октября.

Напомним, защитник после поражения от «Атлетико» (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов назвал свой клуб командой, не соответствующей уровню турнира. Также он заявил, что