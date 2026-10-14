Холанд стал автором самых быстрых 200 голевых действий за клуб АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал автором самых быстрых 200 голевых действий за клуб английской Премьер-лиги. Для достижения этой отметки норвежскому форварду потребовалось всего 206 матчей.

Таким образом, Холанд обошёл Мохамеда Салаха (225 игр в составе «Ливерпуля»). Третьим идёт Тьерри Анри (233 матча за «Арсенал»).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд.

2. Мохамед Салах.

3. Тьерри Анри.

4. Серхио Агуэро (241 игра, «Манчестер Сити»).

5. Гарри Кейн (262, «Тоттенхэм Хотспур»).

6. Дидье Дрогба (264, «Челси»).

7. Алан Ширер (282, «Ньюкасл Юнайтед»).

8. Уэйн Руни (285, «Манчестер Юнайтед»).

9. Майкл Оуэн (287, «Ливерпуль»).

10. Робби Фаулер (290, «Ливерпуль»).