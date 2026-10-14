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Заур Тедеев: Воробьёв в «Локомотиве» и «Краснодаре» — два разных футболиста

Заур Тедеев: Воробьёв в «Локомотиве» и «Краснодаре» — два разных футболиста
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Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил текущие игровые проблемы «Краснодара», высказался о кадровых потерях южан, а также поделился мнением об игре нападающего Дмитрия Воробьёва.

«Оказывается, Кривцов стал гораздо большей потерей для «Краснодара», чем Кордоба. В матче с «Факелом» шанс получили те игроки, которые меньше выходят в чемпионате. На мой взгляд, мы намного большего ждём от Воробьёва. Воробьёв, который был в «Локомотиве» и сейчас есть в «Краснодаре», — два разных футболиста. Ему всё ещё нужно время на адаптацию.

Важно, насколько быстро Мурад Мусаев раскроет сильные стороны этого игрока, ведь основная задача тренера — подготовить футболиста психологически и ментально. Се