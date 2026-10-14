«Волга» вышла в следующий раунд Пути регионов Кубка России, победив «Муром»

Сегодня, 14 октября, завершился матч пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 между ульяновской «Волгой» и «Муромом». Игра, проходившая на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске, закончилась вничью со счётом 0:0. В серии пенальти победу одержали хозяева со счётом 4:3. Таким образом, ульяновский клуб вышел в следующий раунд турнира.

В основное время команды не смогли открыть счёт и выявить победителя. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Волги».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша