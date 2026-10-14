The Sun назвала главного претендента на пост тренера «Ман Юнайтед» вместо Кэррика

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер — основной кандидат на пост наставника «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Майкла Кэррика. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» пока сохраняет доверие к Кэррику, несмотря на две победы и четыре поражения в девяти матчах сезона. При этом остаётся вероятным досрочное расторжение контракта со специалистом.

С 2024 года Хюрцелер с «Брайтоном» одержал четыре победы в шести матчах с «МЮ» и дважды подряд финишировал с командой на восьмом месте в Премьер‑лиге. В июне он продлил контракт с «Брайтоном» на три года — его переход потребует выплаты компенсации. Владелец клуба Тони Блум заявил, что «Брайтон» готов рассмотреть предложения по тренеру.

Среди других рассматривавшихся кандидатур — Андони Ираола («Ливерпуль»), Оливер Гласнер («Ноттингем Форест») и Антонио Конте (доступен после работы с «Наполи»).