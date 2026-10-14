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Килиана Мбаппе и его мать допросила полиция по делу о коррупции — L'Équipe

Килиана Мбаппе и его мать допросила полиция по делу о коррупции — L'Équipe
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Мать и агент нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе Файза Ламари оказалась под следствием французской полиции по подозрению в даче взятки. Об этом сообщает издание L'Équipe.

По информации источника, правоохранительные органы уже провели официальный допрос самой Ламари, а также её сына Килиана Мбаппе, который, по версии следствия, мог выступать сообщником в финансовой транзакции.

Следователи полагают, что бывший руководитель службы безопасности национальной команды Франции Мохамед Санхаджи оказал содействие матери футболиста в ускоренном получении четырёх въездных виз. В обмен на эту услугу звёздный нападающий «сливочных» перевёл на счета функционера сумму в размере € 60,3 тыс.

Отмечается, что Санхаджи проходит ключевым фигурантом в масштабном антикоррупционном деле, в рамках которого французские следователи ранее уже опрашивали других известных игроков, в том числе бывшего полузащитника сборной Франции Франка Рибери.

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