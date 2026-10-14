«Динамо» Мх — «Зенит»: Мусаев вывел гостей вперёд на 65-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играют махачкалинское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра выступает Сергей Чебан. На данный момент счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 65-й минуте Амир Мусаев вывел гостей вперёд. Ранее, на пятой минуте, Гамид Агаларов реализовал п