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Динамо Мх — Зенит: Амир Мусаев вывел гостей вперёд на 65-й минуте в матче Кубка России — 2026/2027

«Динамо» Мх — «Зенит»: Мусаев вывел гостей вперёд на 65-й минуте
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В эти минуты идёт матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором играют махачкалинское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра выступает Сергей Чебан. На данный момент счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 4-й тур
14 октября 2026, среда. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Агаларов – 5'     1:1 Андраде – 37'     1:2 Мусаев – 65'    

На 65-й минуте Амир Мусаев вывел гостей вперёд. Ранее, на пятой минуте, Гамид Агаларов реализовал п