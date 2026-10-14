ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Бориско, Аззи, Жоао Виктор, Данилов, Абдулкадыров, Рейс, Кисляк, Обляков, Кармо, Глебов, Попович.

«Ростов»: Голиков, Семенчук, Хлусевич, Чистяков, Лангович, Михайлов, Мухин, Шанталий,