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ЦСКА — Ростов: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России 2026/2027, 14 октября

ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 14 октября, состоится матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
14 октября 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Аззи – 2'     2:0 Кармо – 4'     3:0 Обляков – 10'     4:0 Фиров – 50'    

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Бориско, Аззи, Жоао Виктор, Данилов, Абдулкадыров, Рейс, Кисляк, Обляков, Кармо, Глебов, Попович.

«Ростов»: Голиков, Семенчук, Хлусевич, Чистяков, Лангович, Михайлов, Мухин, Шанталий,