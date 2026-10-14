«Реал» одержим идеей вернуть Винисиуса в пиковую форму — El Mundo

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» сосредоточены на возвращении бразильского нападающего Винисиуса Жуниора к его пиковому психологическому и игровому состоянию. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

По информации источника, в стане «Королевского клуба» одержимы идеей реанимировать лучшую версию 26-летнего вингера. Подчёркивается, что это необходимо всей раздевалке «сливочных», поскольку именно бразилец является главным эмоциональным центром команды.

Отмечается, что опытные лидеры — голкипер Тибо Куртуа и защитник Антонио Рюдигер — выполняют в коллективе функции так называемых профессиональных «отцов» и наставников, однако фундаментальным связующим звеном между всеми футболистами остаётся именно Винисиус.

Напомним, в минувшие выходные бразильский форвард получил прямую красную карточку в матче Ла Лиги с «Вильярреалом».