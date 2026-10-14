Моуринью: доверяю судьям, смущает только, когда имя арбитра известно за три недели до игры

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью ответил на вопрос о доверии к судьям и напомнил, что имя арбитра матча с «Атлетико» стало известно задолго до игры.

– Вы больше доверяете арбитрам в Лиге чемпионов, чем в чемпионате Испании?

– Нет. Я доверяю всем арбитрам. Единственное, что меня смущает, – когда имя арбитра известно за три недели до матча, а не за 24 часа. Это единственное, что не даёт мне полной уверенности.

В остальном, какой бы турнир ни был, перед матчем у меня всегда самые лучшие ощущения по отношению к арбитрам. Я им доверяю. Надеюсь, что всё пройдёт хорошо для всех трёх сторон, и никаких негативных чувств у меня нет, – приводит слова Моуринью пресс-служба «Реала».