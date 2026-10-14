«Рома» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 14 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Рома» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Рома»: Голлини, Манчини, Н`Дика, Эрмосо, Молина, де Рон, Коне, Франса, Дибала, Соуле,