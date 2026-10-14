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Рома — Реал: стартовые составы команд на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027, 14 октября 2026

«Рома» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 14 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Рома» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20'     1:1 Мбаппе – 25'     2:1 Мален – 51'     3:1 Мален – 57'     3:2 Эспи – 82'     3:3 Эндрик – 85'     3:4 Рюдигер – 90'    

Стартовые составы команд

«Рома»: Голлини, Манчини, Н`Дика, Эрмосо, Молина, де Рон, Коне, Франса, Дибала, Соуле,