Тедеев: Глушенков вышел на пик своей формы — это заслуга взаимоотношений с Семаком

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев оценил выступление полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне.

«Ещё недавно мне казалось, что с «Зенитом» происходит то же, что сейчас с «Краснодаром». Но теперь мы видим Глушенкова, который играет на пределе своих возможностей — он вышел на пик своей спортивной формы. О чём это говорит? Он подготовлен не только физически и тактически, но и ментально. И это заслуга правильных, очень глубоких взаимоотношений Семака и игроков. Они дают нам возможность наблюдать за очень сильной игрой Глушенкова и его партнёров. «Зенит» и Глушенков сегодня — это две неотъемлемые вещи, а Максим — лучший игрок чемпионата России. «Зенит» смог перешагнуть внутренний психологический барьер», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.