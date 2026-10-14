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Уэсли Снейдер: я большой фанат России! Мне здесь нравится

Уэсли Снейдер: я большой фанат России! Мне здесь нравится
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Бывший полузащитник «Интера», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился впечатлениями от поездки в Россию.

«В России круто. Я большой фанат! Мне здесь нравится, я получаю удовольствие. Насчёт посещений разных мест пока не знаю, я скоро улетаю. Может быть, в следующий раз», — сказал Снейдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в составе сборной Нидерландов Снейдер становился серебряным призёром чемпионата мира 2010 года и бронзовым призёром мирового первенства 2014 года, а на клубном уровне вместе с миланским «Интером» выигрывал Лигу чемпионов и оформлял требл.

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