15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Ростов»: армейцы забили два гола за две минуты

ЦСКА — «Ростов»: армейцы забили два гола за две минуты
Комментарии

В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
14 октября 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Аззи – 2'     2:0 Кармо – 4'     3:0 Обляков – 10'     4:0 Фиров – 50'    

На второй минуте защитник ЦСКА Мохамед Аззи забил первый гол. На четвёртой минуте нападающий Энрике Кармо удвоил преимущество армейцев.

«Ростов» за три стартовых тура набрал девять очков и идёт на первом месте в таблице группы D. ЦСКА заработал два