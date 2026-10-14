ЦСКА — «Ростов»: армейцы забили два гола за две минуты

В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте защитник ЦСКА Мохамед Аззи забил первый гол. На четвёртой минуте нападающий Энрике Кармо удвоил преимущество армейцев.

«Ростов» за три стартовых тура набрал девять очков и идёт на первом месте в таблице группы D. ЦСКА заработал два