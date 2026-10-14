ЦСКА — «Ростов»: Обляков реализовал пенальти на 11-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков реализовал пенальти. Ранее голы забили защитник Мохамед Аззи и нападающий Энрике Кармо с разницей в две минуты.

«Ростов» за три стартовых тура набрал девять очков и идёт на первом месте в таблице группы D. ЦСКА заработал два очка и занимает последнее (четвёртое) место.

Дей