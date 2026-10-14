15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пусть ждёт — ожидание ему наскучит». Моуринью — об уходе Эндрика в аренду

«Пусть ждёт — ожидание ему наскучит». Моуринью — об уходе Эндрика в аренду
Комментарии

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о нападающем Эндрике и перспективах его перехода в другой клуб. В текущем сезоне форвард провёл на поле всего четыре минуты, из‑за чего появились слухи о его возможном уходе в аренду в зимнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляет «Астон Вилла», также за ситуацией следят «Рома» и «Милан».

«Им следует забыть об этом, забыть совсем. Если какой‑то клуб заинтересован в Эндрике и рассчитывает на его подписание, пусть ждёт — ожидание ему наскучит. Это игрок, который мне очень нравится, я получаю удовольствие, наблюдая за его игрой. У него большой потенциал, и он важен для команды.

Любому клубу, который интересуется Эндриком, придётся поговорить со мной — я не считаю, что ему нужно уходить в аренду. Здесь он сможет добиться больших успехов», — приводит слова Моуринью Goal.

Материалы по теме
Тренер «Ромы» Гасперини назвал качество, которое позаимствовал бы у Моуринью