«Пусть ждёт — ожидание ему наскучит». Моуринью — об уходе Эндрика в аренду

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о нападающем Эндрике и перспективах его перехода в другой клуб. В текущем сезоне форвард провёл на поле всего четыре минуты, из‑за чего появились слухи о его возможном уходе в аренду в зимнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляет «Астон Вилла», также за ситуацией следят «Рома» и «Милан».

«Им следует забыть об этом, забыть совсем. Если какой‑то клуб заинтересован в Эндрике и рассчитывает на его подписание, пусть ждёт — ожидание ему наскучит. Это игрок, который мне очень нравится, я получаю удовольствие, наблюдая за его игрой. У него большой потенциал, и он важен для команды.

Любому клубу, который интересуется Эндриком, придётся поговорить со мной — я не считаю, что ему нужно уходить в аренду. Здесь он сможет добиться больших успехов», — приводит слова Моуринью Goal.