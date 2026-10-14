Моуринью — о дисквалификации Винисиуса: почему они опубликовали это в день матча ЛЧ?

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью высказался о дисквалификации нападающего команды Винисиуса Жуниора на четыре матча Ла Лиги. Специалист выразил претензии к Дисциплинарному комитету Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) из-за публикации решения в день игры с «Ромой» в Лиге чемпионов.

«Спросите испанский судейский комитет, почему они опубликовали новость о дисквалификации Вини за несколько минут до его важного матча Лиги чемпионов.

«Реал» — испанский клуб, так почему же они опубликовали это сейчас?» — приводит слова Моуринью инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Винисиус не сыграет в матчах чемпионата с «Севильей» (18 октября), «Барселоной» (25 октября), «Расингом» (1 ноября) и «Валенсией» (7 ноября). Затем в футболе наступит международная пауза, поэтому бразилец сможет появиться на поле в матче за «Реал» не раньше игры с «Сельтой» 22 ноября.