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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027 по футболу на 14 октября

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027 по футболу на 14 октября
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В среду, 14 октября, состоялись девять матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей Лиги чемпионов, общий этап, 14 октября:

  • ЛАСК — «Ливерпуль» — 3:6;
  • «Фейеноорд» — «Комо» — 3:2;
  • «Бетис» — «Порту» — 3:2;
  • «Рома» — «Реал» Мадрид — 3:4;
  • «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:4;
  • «Шахтёр» — АЕК Афины — 3:1;
  • «Астон Вилла» — «Фенербахче» — 6:0;
  • «Слован» Братислава — «Штутгарт» — 0:3;
  • «Будё-Глимт» — «Боруссия» Дортмунд — 1:0.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.