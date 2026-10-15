Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА — 2026/2027 по футболу на 14 октября
В среду, 14 октября, состоялись девять матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.
Результаты матчей Лиги чемпионов, общий этап, 14 октября:
- ЛАСК — «Ливерпуль» — 3:6;
- «Фейеноорд» — «Комо» — 3:2;
- «Бетис» — «Порту» — 3:2;
- «Рома» — «Реал» Мадрид — 3:4;
- «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:4;
- «Шахтёр» — АЕК Афины — 3:1;
- «Астон Вилла» — «Фенербахче» — 6:0;
- «Слован» Братислава — «Штутгарт» — 0:3;
- «Будё-Глимт» — «Боруссия» Дортмунд — 1:0.
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.