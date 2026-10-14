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«Арсенал» планирует сократить около 60 человек ради экономии средств — The Athletic

«Арсенал» планирует сократить около 60 человек ради экономии средств — The Athletic
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Лондонский «Арсенал» планирует сократить несколько десятков человек ради экономии средств. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб сообщил персоналу о намерении провести сокращения в ряде отделов с целью добиться «значительной экономии средств». Ожидается, что сокращение затронет порядка 60 человек. При этом изменения не коснутся тренерского штаба, персонала мужской и женской команд, общественных организаций и фонда «Арсенала», а также сотрудников службы безопасности.

Отмечается, что данное решение не окончательное, так как консультации по этому вопросу ещё продолжаются.

На данный момент «канониры» занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2026/2027, набрав 15 очков после шести туров.

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