«Арсенал» планирует сократить около 60 человек ради экономии средств — The Athletic

Лондонский «Арсенал» планирует сократить несколько десятков человек ради экономии средств. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб сообщил персоналу о намерении провести сокращения в ряде отделов с целью добиться «значительной экономии средств». Ожидается, что сокращение затронет порядка 60 человек. При этом изменения не коснутся тренерского штаба, персонала мужской и женской команд, общественных организаций и фонда «Арсенала», а также сотрудников службы безопасности.

Отмечается, что данное решение не окончательное, так как консультации по этому вопросу ещё продолжаются.

На данный момент «канониры» занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2026/2027, набрав 15 очков после шести туров.