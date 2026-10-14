Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 14 октября, календарь, таблица

Сегодня, 14 октября, состоялись матчи пятого раунда Пути регионов и 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России на 14 октября:

Путь регионов:

«СКА-Хабаровск» – «Динамо» Киров — 2:0;

«Волна» – «Динамо СПб» — 1:1 (4:2 пен.);

«Енисей» – «Калуга» — 2:0;

«Ленинградец» – «Луки-Энергия» — 2:0;

«Волга» Ульяновск – «Муром» — 0:0 (4:3 пен.);

«Чертаново» – «Текстильщик» — 2:1;

«Нижний Новгород» – «Шинник» — 4:0.

Путь РПЛ:

«Крылья Советов» – «Балтика» — 0:2;

«Ахмат» – «Динамо» Москва — 1:2;

«Динамо» Махачкала – «Зенит» — 1:2;

ЦСКА – «Ростов» — 4:0.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.