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Главный тренер «Ливерпуля» Ираола: доволен игрой, Баркола сегодня показал свой уровень

Главный тренер «Ливерпуля» Ираола: доволен игрой, Баркола сегодня показал свой уровень
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Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал победу над ЛАСКом (6:3) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

«Я очень доволен игрой. Мы агрессивно действовали с мячом, хорошо его перемещали по полю, хорошо атаковали свободные зоны. Да, мы пропустили эти голы, но в целом наша игра в обороне была очень хорошей, я считаю.

Баркола был сегодня очень хорош, и не только в эпизодах с голами, но и в ситуациях один на один, когда мы врывались в свободные зоны. Я уже вчера на тренировке это почувствовал. Порой ты чувствуешь, когда игрок поймал кураж, и, к счастью для нас, он сегодня показал свой уровень», – приводит слова Ираола сайт УЕФА.

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