Роналдо врезался в Бориско, Кириченко подсказывал Мухину. Фото разгрома «Ростова»

14 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Ростов». Главным судьёй матча был Михаил Плиско. Хозяева одержали победу с разгромным счётом 4:0.

Лучшие фото с матча ЦСКА – «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На второй минуте защитник ЦСКА Мохамед Аззи забил первый гол. На четвёртой минуте нападающий Энрике Кармо удвоил преимущество армейцев. На 10-й минуте полузащитник хозяев Иван Обляков реализовал пенальти. На 50-й минуте форвард ЦСКА Имран Фиров установил окончательный счёт — 4:0.