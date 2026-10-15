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Беременная девушка Осимхена попала в аварию с участием трёх автомобилей — DHA

Беременная девушка Осимхена попала в аварию с участием трёх автомобилей — DHA
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Стефани Ким Ладевиг, девушка нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, попала в аварию с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает турецкое издание DHA. Отметим, что Стефани находится на восьмом месяце беременности.

По информации источника, происшествие случилось днём, 14 октября, в пригороде Стамбула. Автомобиль, за рулём которого была Ладевиг, врезался впереди стоящую машину, после чего девушка потеряла управление и столкнулась с внедорожником, двигавшимся навстречу. В результате аварии никто не пострадал.

Отмечается, что Стефани направлялась в больницу на обследование. После ДТП она посетила врача. На обследовании ничего серьёзного не выявили.

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