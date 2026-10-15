За 18 матчей 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА было забито 78 голов

В матчах вторника и среды (13-14 октября) — в рамках одного тура Лиги чемпионов УЕФА — было забито 78 голов. Это рекорд результативности для тура с начала группового этапа сезона-2024/2025. Показатель превзошёл результат 2‑го тура прошлого сезона — тогда команды забили 71 гол. Об этом сообщает Opta Analyst в социальной сети Х.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.