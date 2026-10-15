«Высочайший класс». Le Parisien — об игре Сафонова в матче с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Издание Le Parisien высоко оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче с «Манчестер Сити» (4:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Россиянин воспользовался неточностью англичан, которые дважды попали в каркас ворот. Однако, когда вратарю пришлось вступить в игру, он продемонстрировал высочайший класс и сделал несколько решающих сейвов. Особенно впечатлил его эффектный спасительный бросок в падении после удара Холанда на 83-й минуте», — написано в статье Le Parisien.

Сафонов вышел в стартовом составе и пропустил два гола.

В 3-м туре общего этапа «Манчестер Сити» встретится с АЕКом (20 октября), а «ПСЖ» проведёт матч с «Барселоной» (20 октября).