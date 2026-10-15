Футболист «Реала» Винисиус высказался о своей длительной дисквалификации

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор после матча Лиги чемпионов с «Ромой» (4:3) отреагировал на длительное отстранение от Дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по итогам матча с «Валенсией» (1:0) в Ла Лиге. Винисиус схватил за волосы игрока соперника Натан-Дилана Салиба и получил красную карточку.

«У них был целый день, чтобы объявить о дисквалификации, но мне сообщили, что я пропущу четыре матча чемпионата, только когда мы приехали на стадион.

Нам никогда не объясняли это правило (о хватании за волосы). Представители Ла Лиги и судейского комитета регулярно приходят к нам, чтобы разъяснить правила, но этот конкретный момент никогда не обсуждался. Для меня это закончилось красной карточкой, вот и всё. Я никогда не проявлял агрессию по отношению к другим игрокам.

Меня самого довольно часто бьют, но карточки в итоге получаю именно я», — приводит слова Винисиуса ESPN.

Суммарно Винисиус пропустит четыре ближайшие встречи испанской Ла Лиги: с «Севильей», каталонской «Барселоной», «Расингом» и «Валенсией».