Григорян заявил, что поступок Винисиуса в футболе не позволяют себе девушки

Российский тренер Александр Григорян заявил, что не стал бы дисквалифицировать на длительный срок нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Поступок безумный, но я бы больше двух матчей дисквалификации не дал. При этом я работал и работаю в женском футболе. Девушки себе такого не позволяли», — сказал Григорян в эфире передачи «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Дисциплинарный комитет RFEF отстранил Винисиуса Жуниора по итогам матча 8-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:0). На 72‑й минуте бразилец схватил за волосы полузащитника Натана Салиба и получил красную карточку. Как отмечает RFEF, форвард «Реала» отстранён на две игры за удаление, ещё на два матча — за агрессивное поведение.

Винисиус Жуниор пропустит матчи Ла Лиги с «Севильей» (18 октября), «Барселоной» (25 октября), «Расингом» (1 ноября) и «Валенсией» (7 ноября).