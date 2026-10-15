«Начинаю смеяться». Мор рассказал, что дисквалификация Винисиуса его повеселила

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что не приветствует поступок нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, за который он был удалён в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом».

«Я вспоминаю этот момент и начинаю смеяться. Моуринью после гола побежал его обнимать, чтобы показать, что он в него верит. Хорошая актёрская игра была. Каково его было удивление, что вся эта игра ушла в песок — гол отменили. Как Винисиус поступать точно нельзя», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!».

Дисциплинарный комитет RFEF отстранил Винисиуса по итогам матча 8-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:0). Бразилец схватил за волосы полузащитника Натана Салиба на 72‑й минуте игры и получил красную карточку. Как отметили в RFEF, нападающий «Реала» отстранён на две игры за удаление, ещё на два матча — за агрессивное поведение.

Игрок пропустит матчи Ла Лиги с «Севильей» (18 октября), «Барселоной» (25 октября), «Расингом» (1 ноября) и «Валенсией» (7 ноября).