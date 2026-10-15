«Тяжело видеть это». Сестра Роналду раскритиковала хейтеров игрока

Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о скандале с участием 41-летнего футболиста.

«Мне грустно, потому что португальцы, к сожалению, забывают, что уже было сделано, и думают, что теперь всё должно быть по-другому.

У меня нет слов, мне очень тяжело видеть, как мой брат проходит через всё это. Он один из тех, кто меньше всего этого заслуживал», — приводит слова Авейру Sic Noticias.

Напомним, форвард самовольно покинул расположение сборной Португалии после того, как не вышел на поле в матче Лиги наций УЕФА с Норвегией (2:1).

Ранее бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни раскритиковал Роналду за ситуацию в сборной.