«Таких больше не будет». Кассано высказался о Месси

Бывший нападающий «Ромы» и «Милана» Антонио Кассано выразил восхищение игрой форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Он играет в совершенно иной футбол. В истории футбола не было никого подобного ему. Он стоит особняком и остаётся феноменом, вызывающим восхищение, даже в возрасте, близком к 40 годам. Ему нет равных.

Есть и другие отличные игроки – например, Ламин Ямаль, Рафинья или Родриго из «Реала», который мне очень нравится.

Но Месси – это совершенно иной уровень. Он далеко впереди всех них и тех, кто может прийти им на смену. Такого, как он, больше никогда не будет», — приводит слова Кассано AS.

На счету Месси 126 голов и 70 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев. В составе сборной он выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).