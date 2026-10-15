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«Просто хороший футболист». Кассано заявил, что Винисиус не является суперзвездой

«Просто хороший футболист». Кассано заявил, что Винисиус не является суперзвездой
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Бывший нападающий «Ромы» и «Милана» Антонио Кассано высказался о вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус – это просто хороший футболист. Родриго, на мой взгляд, гораздо лучше. Не понимаю, почему о Винисиусе говорят намного больше, чем о его одноклубнике. Если Винисиус не в оптимальных физических кондициях, ему не хватает альтернативных вариантов действий. К тому же он не отличается высокой эффективностью в завершении атак.

Он забивает, но не является суперзвездой. Думаю, если Родриго здоров, то в стартовом составе должен выходить именно он. Он мне гораздо больше нравится. С нетерпением жду его возвращения», — приводит слова Кассано AS.

Винисиус Жуниор присоединился к «Реалу» в июле 2018 года в возрасте 18 лет. За восемь сезонов в клубе он сыграл 375 матчей, забил 128 голов и выиграл 14 титулов: две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, три титула Ла Лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.

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