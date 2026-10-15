Моуринью заблокировал переход Эндрика в «Милан»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью заблокировал возможный переход нападающего Эндрика в «Милан» на правах аренды в январское трансферное окно. Итальянский клуб рассчитывал воспользоваться нехваткой игрового времени у бразильского форварда, но португальский наставник категорически отказался отпускать игрока.

«Я действительно не давал ему реального шанса после восстановления, но с «Вильярреалом» он собирался выйти. Потом мы забили гол — и в меньшинстве тренер обычно рассматривает другие варианты. Переход в «Милан»? Этого не будет», — приводит слова Моуринью TNT Sports Brasil.

Эндрик пропустил больше месяца из-за травмы, полученной в предсезонке, что серьёзно ограничило его возможности в начале сезона. В текущем сезоне форвард провёл на поле всего четыре минуты, из‑за чего появились слухи о его возможном уходе в аренду в зимнее трансферное окно. Кроме «Милана», интерес к игроку проявляет «Астон Вилла», также за ситуацией следит «Рома».