В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности за один тур

2-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 установил новый рекорд результативности в истории турнира. В 18 сыгранных встречах команды отличились 78 раз, что составляет 4,33 гола за матч. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Наибольшее число мячей было забито в шести противостояниях: «Ливерпуль» переиграл ЛАСК — 6:3, «Брюгге» взял верх над «Интером» со счётом 4:3, «Реал» оказался сильнее «Ромы» — 4:3, «Астон Вилла» разгромила «Фенербахче» (6:0), «Бавария» сыграла вничью с «Викингом» (3:3), а «Пари Сен-Жермен» одолел «Манчестер Сити» — 4:2.

Прежнее достижение было зафиксировано в прошлом розыгрыше. В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 на 18 матчей пришлось 71 взятие ворот (3,94 гола за игру).

Изменение формата соревнования произошло в сезоне-2024/2025. Групповой этап уступил место общему с участием 36 клубов, из-за чего число игр в каждом туре увеличилось с 16 до 18.