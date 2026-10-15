Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 15 октября

Сегодня, 15 октября, пройдут матчи 2-го тура группового этапа общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Лига Европы, общий этап, 15 октября (время московское):
19:45. «Торринсе» – «Сандерленд»;
19:45. «Целе» – «Омония»;
19:45. «Лион» – «Кристал Пэлас»;
19:45. «Лех» Познань – «Байер»;
19:45. «Ред Булл Зальцбург» – «Милан»;
19:45. «Спарта» Прага – «Лиллестрем»;
19:45. АЗ Алкмар – «Хапоэль»;
19:45. «Юнион» – «Реал Сосьедад»;
22:00. «Сельта» – «Ювентус»;
22:00. «Ференцварош» – «Виктория» Пльзень;
22:00. «Марсель» – «Олимпиакос»;
22:00. «Бенфика» – «Селтик»;
22:00. НЕК Неймеген – «Левски»;
22:00. «Хоффенхайм» – «Бешикташ»;
22:00. «Ягеллония» – «Арарат-Армения»;
22:00. «Ренн» – ОФИ;
22:00. «Борнмут» – «Штурм»;
22:00. «Динамо» Загреб – «Андерлехт».