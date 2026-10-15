Расписание матчей Лиги конференций — 2026/2027 по футболу на 15 октября

Сегодня, 15 октября, пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги конференций на 15 октября (время московское):
19:45. «Эгнатия» (Албания) – «Мидтьюлланн» (Дания);
19:45. ЦСКА С (Болгария) – «Монако» (Монако);
19:45. «Рига» (Латвия) – «Кайрат» (Казахстан);
19:45. «Университатя» Кр (Румыния) – «Хетафе» (Испания);
19:45. КуПС (Финляндия) – «Трабзонспор» (Турция);
19:45. «Лугано» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия);
19:45. «Панатинаикос» (Греция) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина);
19:45. «Гент» (Бельгия) – «Орхус» (Дания);
19:45. «Мьельбю» (Швеция) – «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра);
19:45. «Хайдук» (Хорватия) – «Аякс» (Нидерланды);
22:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия) – «Кауно Жальгирис» (Литва);
22:00. «Хартс» (Шотландия) – «Норшелланн» (Дания);
22:00. «Бранн» (Норвегия) – «Линкольн» (Гибралтар);
22:00. «Фрайбург» (Германия) – «Яблонец» (Чехия);
22:00. «Сент-Трюйден» (Бельгия) – «Иберия 1999» (Грузия);
22:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Тун» (Швейцария);
22:00. «Копенгаген» (Дания) – «Брага» (Португалия);
22:00. «Аталанта» (Италия) – «Пафос» (Кипр).