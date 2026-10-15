Определились все пары шестого раунда Пути регионов Кубка России

Стали известны все пары шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Матчи состоятся в период с 3 по 5 ноября, точное расписание будет опубликовано позднее.

Пары шестого раунда Пути регионов Кубка России:

«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»;

«Енисей» — «Нижний Новгород»;

«Волга» — «Чертаново»;

«Спартак» Кострома — «Волна».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша сезона-2025/2026 красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» голом отметился Дуглас Аугусто.