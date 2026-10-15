15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все пары шестого раунда Пути регионов Кубка России

Определились все пары шестого раунда Пути регионов Кубка России
Комментарии

Стали известны все пары шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. Матчи состоятся в период с 3 по 5 ноября, точное расписание будет опубликовано позднее.

Пары шестого раунда Пути регионов Кубка России:

«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»;
«Енисей» — «Нижний Новгород»;
«Волга» — «Чертаново»;
«Спартак» Кострома — «Волна».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша сезона-2025/2026 красно-белые победили «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.). В составе «Спартака» отличился Пабло Солари, за «Краснодар» голом отметился Дуглас Аугусто.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
Материалы по теме