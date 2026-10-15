Женская Суперлига проведёт акцию «Розовый октябрь» в ближайших турах

С 18 по 31 октября на матчах 22-го, 23-го и 25-го туров женской Суперлиги пройдёт акция «Розовый октябрь». Её проведёт Российский футбольный союз совместно с партнёром — АНО «Туба». Об этом сообщил официальный сайт Суперлиги.

«Акция направлена на повышение осведомлённости о раке молочной железы и призвана привлечь внимание к вопросам здоровья женщин, напомнить о значении регулярных обследований и раннего выявления онкологических заболеваний.

В рамках акции матчи Суперлиги приобретут особую символику. Капитаны команд выйдут на поле с розовыми капитанскими повязками, а на стадионах будут размещены информационные баннеры на табло и LED-экранах. Во время церемонии построения команд на тумбе под мяч будут размещены специальные розовые мячи.

Важным элементом акции станет проведение символического первого удара. В церемонии смогут принять участие женщины, победившие рак молочной железы, а также врачи маммологи-онкологи. Это подчеркнёт значимость поддержки женщин, столкнувшихся с заболеванием, и важность профессиональной медицинской помощи.

«Розовый октябрь» — это возможность использовать силу футбола, чтобы говорить о важном и напоминать: забота о здоровье начинается с внимания к себе», — написано в сообщении.