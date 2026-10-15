Девять голов — в видеообзоре матча Лиги чемпионов ЛАСК — «Ливерпуль»

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались австрийский ЛАСК и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце, Австрия. В качестве главного арбитра выступил Тобиас Штилер (Гамбург, Германия). Победу со счётом 6:3 праздновали мерсисайдцы.

Видеообзор матча:

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Счёт открыл на 22-й минуте защитник «Ливерпуля» Рональд Араухо. Через две минуты Брэдли Баркола удвоил преимущество гостей, а на 37-й минуте Баркола оформил дубль. На 51-й минуте мяч забил защитник мерсисайдцев Жереми Фримпонг. На 63-й минуте один мяч отыграл полузащитник австрийского клуба Роберт Любичич. Через три минуты Баркола оформил хет-трик, а на 72-й минуте шестой мяч в ворота ЛАСКа отправил нападающий Льюис Кумас. Форвард хозяев Флориан Флеккер отличился на 74-й и 78-й минутах, установив окончательный счёт — 3:6.