Курьёзный автогол вратаря пяткой — видеообзоре матча Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Комо»

В среду, 14 октября, состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 между нидерландским «Фейеноордом» и итальянским «Комо». Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Кёйп» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2. Игру обслуживала литовская судейская бригада во главе с арбитром Донатасом Румшасом.

Видеообзор матча:

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Счёт был открыт на 18-й минуте — нападающий гостей Ассане Диао вывел «Комо» вперёд после передачи Хакобо Рамона.

Хозяева поля сумели отыграться уже через две минуты: на 20-й минуте нидерландский полузащитник Гиваи Зехиэль восстановил равенство на табло с паса Лучано Валенте. В начале второго тайма «Фейеноорд» повёл в счёте благодаря точному удару алжирского вингера Аниса Хаджа Муссы на 52-й минуте (голевая передача на счету Гауссу Диарра). На 82-й минуте состоялся автогол голкипера итальянского клуба Роберта Санчеса.

На 93-й минуте Анастасиос Дувикас забил второй мяч «Комо» в матче, но это не помогло итальянской команде набрать очки в сегодняшней встрече.