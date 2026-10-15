Эффектные голы — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Шахтёр» — АЕК

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались украинский «Шахтёр» и греческий АЕК. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана из Ланкашира (Англия). Победу со счётом 3:1 одержали футболисты украинской команды.

Видеообзор матча:

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На 28-й минуте полузащитник АЕКа Ловро Майер забил первый гол. На 34-й минуте полузащитник «Шахтёра» Педриньо сравнял счёт, реализовав пенальти. На 80-й минуте защитник Винисиус Аугусто вывел украинский клуб вперёд и установил окончательный счёт — 3:1.

«Шахтёр» набрал четыре очка после двух туров. Ранее команда Арды Турана сыграла вничью с нидерландским ПСВ (1:1). АЕК заработал три очка за два матча. Клуб из Афин обыграл австрийский ЛАСК (1:0) в 1-м туре.